22 يونيو.. رئيس وزراء الهند يزور واشنطن لتعزيز سبل التعاون

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن جو بايدن سيستضيف رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي في زيارة رسمية يوم 22 يونيو المقبل حيث تعمل الولايات المتحدة على تعميق العلاقات مع أكبر ديمقراطية في العالم.

وقال البيت الأبيض إن زيارة رئيس الوزراء الهندي للبلاد وهى أعلى مستوى من الاستقبال الدبلوماسي، وستعزز "الالتزام المشترك للولايات المتحدة والهند بتحقيق حرية ومنفتحة ومزدهرة وآمنة بين المحيطين الهندي والهادئ".

أضاف البيت الأبيض في بيانه، أن زيارة مودي ستعزز "التصميم المشترك للبلدين على رفع مستوى شراكتنا التكنولوجية الاستراتيجية بما في ذلك الدفاع والطاقة النظيفة والفضاء، كما أن التعليم وأزمة المناخ والتنمية والأمن الصحي مدرجة أيضًا في جدول الأعمال.

ولطالما سعت واشنطن إلى تعزيز الهند باعتبارها نفوذًا مضادًا للصين الحازمة بشكل متزايد في آسيا - كما سعت نيودلهي ، التي تشعر بالقلق من حشد بكين على الجانب الآخر من حدودها ، إلى بناء العلاقات.

لكن أوكرانيا ظهرت كنقطة عثرة في الشراكة، ودعت الهند الحليف العسكري القديم لروسيا ، إلى إنهاء الأعمال العدائية ، لكنها لم تدين العملية الروسية على اوكرانيا.

ستكون هذه أول زيارة دولة يقوم بها مودي للولايات المتحدة، حيث زار بايدن في البيت الأبيض في عام 2021 كجزء من قمة الرباعية التي جمعت بين الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند.

هذه المرة، من المفهوم أن الهند سعت إلى أعلى مستوى من البروتوكول لرئيس دولة، وستتضمن الرحلة عشاء رسمي.

كما رحبت نيودلهي بالزيارة ووصفتها بأنها "تاريخية" ، وأشادت بفرصة بناء تعاون مع واشنطن و "مناقشة الفرص لتوسيع وتعزيز مشاركة الرباعية".

تحت إدارة بايدن ، كان الرئيس الفرنسي ، إيمانويل ماكرون ، أول من يتم الترحيب به في زيارة دولة ، تكملها التكريمات العسكرية وحفل عشاء.

في الآونة الأخيرة، استضاف الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في مثل هذه الزيارة حيث أصدر الحليفان تحذيرًا شديد اللهجة لكوريا الشمالية بشأن الأسلحة النووية.