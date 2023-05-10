لاوتارو مارتينيز يقود هجوم الإنتر ضد ميلان بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

كشف سيميوني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه جاره ميلان بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل إنتر ضيفًا على ميلان في العاشرة مساء اليوم بمباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويقود الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هجوم إنتر في مباراة اليوم.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ماتيو دارميان، فرانشيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني.

وسط الملعب: دينزيل دومفريس، نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوغلو، هينريك مختاريان، فيديريكو دي ماركو.

الهجوم: لاوتارو مارتينيز، إدين دزيكو.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "أليكس كورداز، سمير هاندانوفيتش، راؤول بيلانوفا، دانيلي دامبروزيو، ستيفان دي فراي، روبن جوسينس، ماتيا زانوتي، روبرتو جاليارديني، خواكين كوريا، مارسيلو بروزوفيتش، كريستيان أسلاني، روميلو لوكاكو".

ويتطلع ميلان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ومحاولة وضع قدمًا في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل مبكر، قبل خوض لقاء الإياب، المقرر إقامته يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو الجاري، وهو نفس الهدف بالنسبة لفريق إنتر والذي يدخل مباراة اليوم بعامل مساعد وهو غياب البرتغالي رافائيل لياو عن تشكيل ميلان للإصابة.