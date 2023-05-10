الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 25 منشأة تدار بدون تراخيص وإعدام 400 كيلو أغذية فاسدة بدمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط، جهودها في الرقابة علي الأغذية بالمنشأت الغذائية عالية الخطورة فى اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، وبناءاً على التعليمات المشددة من الدكتور السيدعبد الجواد وكيل وزارة الصحة.

واصل فريق مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للشئون الوقائية من جهوده في تنفيذ حملات مرور مفاجئة على
60 منشأة تحت إشراف الدكتور عطية منصور مديرعام الشؤون الوقائية، حيث أسفرت حملات الرقابة بقيادة السعيد الفداوى مراقب عام الأغذية وفريق مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية عن ضبط 25 منشأة تدار بدون ترخيص و6 منشأت بها خطر داهم على الصحة العامة.

كما تم إعدام 400 كيلو أغذية متنوعة مصنعات لحوم ولحوم مجمدة وسردين مملح ودجاج متبل وتمر نصف جاف جميعها تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 120 لتر زيت مجهول المصدر، وضبط ١٢٠ كرتونة حلوى للاطفال تحتوي علي الوان صناعية غير مصرح بها.

كما أسفرت الحملة أيضاً عن تحرير 100 محضر جنحة صحية أثناء المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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