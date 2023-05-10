الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حسين الجسمى يصل لـ1.5 مليون مشاهدة بـ"هواه القلب"

حسين الجسمي
حسين الجسمي

حقق الفنان الإماراتي حسين الجسمي مليونًا ونصف المليون مشاهدة بأغنيته الجديدة التي كانت من رؤيته وألحانه "هواه القلب"، وذلك عبر قناته بموقع يوتيوب بعد أن قام بطرحها مع احتفالات عيد الفطر.

وحملت كلمات عاطفية واصفًا بها مشاعر القلب تجاه المحبوب الذي يقول في مطلعها:
ألا يا من هواه القلب .. هواه وجاوز المحدود
هويتك يا بعد عمري .. ويا قلبي ويا عينـي
وأنا أرخصت لك قلبي .. لاجل ذيك العيون السود
ولا يمكن أنا أنسى .. وحبك في شراييني

وقام بتوزيع أغنية "هواه القلب" وعمل المكساج والماستر حسام كامل، وعرضت بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو خاص ممنتج تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت الأغنية عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر والمنصات الموسيقية الإلكترونية المختلفة.

https://youtu.be/uGoQXH9yxjU

الفنان الإماراتي حسين الجسمي الفنان الإماراتي الموسيقى الإماراتي حسين الجسمي حسين الجسمي بعيد الفطر

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