سفير فلسطين بالقاهرة: نشكر مصر ورئيسها على المساعى المتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلى

تقدم السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، بخالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دوره الملموس في القضية الفلسطينية، فكانت وما زالت القضية الفلسطينية قضية مركزية في المنطقة العربية بالكامل.

المساعي المصرية الملموسة

وقال السفير الفلسطيني بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مصر تسارع في كل مرة يتعرض فيها شعب فلسطين للعدوان الإسرائيلي بوقف هذه المجازر الدموية التي تُتخذ في حق الشعب الفلسطيني.

العلاقات المصرية الفلسطينية

وتابع: "أتقدم بخالص الشكر باسم رئيس دولة فلسطين وشعبها لمصر بقيادتها وأجهزتها على جهودها الملموسة في وقف إطلاق النار بساحة غزة المحتلة".

واستطرد: "منذ فترة لم تجتمع الرباعية الأوروبية العربية، ولهذا بذلت مصر والأردن جهودًا كبيرة لوقف الاغتيالات المتكررة من جانب إسرائيل للشعب الفلسطيني الباسل".