الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سفير فلسطين بالقاهرة: نشكر مصر ورئيسها على المساعى المتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلى

دياب اللوح
دياب اللوح

تقدم السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، بخالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دوره الملموس في القضية الفلسطينية، فكانت وما زالت القضية الفلسطينية قضية مركزية في المنطقة العربية بالكامل. 

المساعي المصرية الملموسة 

وقال السفير الفلسطيني بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مصر تسارع في كل مرة يتعرض فيها شعب فلسطين للعدوان الإسرائيلي بوقف هذه المجازر الدموية التي تُتخذ في حق الشعب الفلسطيني. 

العلاقات المصرية الفلسطينية 

وتابع: "أتقدم بخالص الشكر باسم رئيس دولة فلسطين وشعبها لمصر بقيادتها وأجهزتها على جهودها الملموسة في وقف إطلاق النار بساحة غزة المحتلة".

واستطرد: "منذ فترة لم تجتمع الرباعية الأوروبية العربية، ولهذا بذلت مصر والأردن جهودًا كبيرة لوقف الاغتيالات المتكررة من جانب إسرائيل للشعب الفلسطيني الباسل".

سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح الحياة اليوم العلاقات المصرية الفلسطينية الحياة

الأكثر قراءة

إصابة الإعلامى مصطفى بكرى خلال تشييع جثمان شقيقه فى قنا

"خطفوه لطلب فدية".. الصور الأولى للطفل المقتول على يد جيرانه بمدينة نصر

حبس المتهمين بسرقة أجزاء من أغطية الصرف الصحى بأوسيم

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16 وأرقام الاستفسارات

محافظ الغربية يعقد 8 اجتماعات متتالية مع شركات الرصف لمناقشة خطة 2022/ 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

مدحت بشاى

غرائب وعجايب تتنامى على جنبات النهر

محاسن السنوسي

المؤثرون الجدد.. إعلام بلا قيود

عبد الرحيم طايع

ميكروفونات المساجد فى الفجر

الحسين عبدالرازق

حبايب مصر!

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكريًا فى المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة

«يديعوت»: تصدى «مقلاع داود» لـ«صاروخ غزة» يكلف نحو مليون دولار