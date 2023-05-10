الانتهاء من تنفيذ 80% من الأساسات العميقة على كامل مسطح مستشفى 900900 بالمحلة الكبرى

تفقد اليوم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا يرافقه الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ومستشار الجامعة للشئون الطبية وتطوير المستشفيات الجامعية أعمال المرحلة الأولى من انشاء مستشفى 900900 بمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية والتي تشمل الانتهاء من تنفيذ الأساسات العميقة على كامل مسطح المستشفى بنسبة 80%، تمهيدًا لتنفيذ دور "البدروم" على كامل مسطح الأرض بإجمالي مساحة 13 ألف متر.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المستشفى ستشتمل على قسم التعقيم المركزي والمطبخ والمغسلة والصيدلية العامة وقسم الأشعة التشخيصية بجميع تخصصاتها وقسم المعامل الطبية.



أعرب رئيس الجامعة الدكتور محمود زكى عن سعادته بسير العمل على قدم وساق وبمعدلات متسارعة؛ للانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع انشاء المستشفى، موضحًا أنه خلال المرحلة الأولى سيتم استكمال مبنى B2 بعدد 7 أدوار ويشمل العيادات الخارجية وقسم الجراحة وقسم الطوارئ وقسم الجراحة والعناية المركزة والاقامة الداخلية بإجمالي 200 سرير، إضافةً إلى عدد من الفصول الدراسية وغرف المحاضرات وغرف إدارية وأعضاء هيئة تدريس والخدمات المكلمة.



وأشار الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا إلى أن إنشاء المستشفى بالكامل يتم على ٣ مراحل بإجمالي مسطحات بنائية 13 ألف متر مربع بتكلفة تتجاوز المليار جنيه، ويتكون المشروع من ٣ مبانٍ رئيسية بطاقة استيعابية ٦٠٠ سرير، و٣٠ غرفة عناية مركزة ويتم تمويلها بالجهود الذاتية من خلال المشاركة المجتمعية.



شهدت الزيارة حضور الدكتور حسني دوير مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية، والمهندس محمد أبوهلال نائب مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية.