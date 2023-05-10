أمين مستقبل وطن بالوادي الجديد: الحوار الوطني يحمل الشعب المسؤولية من أجل الديمقراطية

قال حسنين سلطان أحد ابناء محافظة الوادي الجديد وأمين حزب مستقبل وطن بقري الموشية بمركز الداخلة، إن الحوار الوطني هو استكمال للمسيرة الإصلاحية للدولة الوطنية، وإطلاق روح جديدة لتحديد أولويات العمل الوطني المشترك، وبناء للشخصية المصرية الحديثة على قاعدة من القيم المصرية الأصيلة، وقد دعت إليه القيادة السياسية من منطلق وطني، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد حسنين في بداية حديثه عن الحوار الوطني قائلاً: "وما يرفع الأوطان إلا رجالها" فبدعوة كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإنعقاد الحوار الوطني الهام الذي يحمل الشعب وذو الرأي من السياسيين والاقتصاديين والخبراء والمحللين والمفكرين المسؤلية مع القيادة السياسية والحكومة الحالية لإعلاء المصلحة العامة للدولة، والمواطن هو الارضية التي ينطلق منها الحوار الوطني.

وأضاف، أن بادرة الأمل في دعوة الحوار الوطني والفريدة من نوعها والتي تجمع كافة الآراء المطروحة يجب إحترامها ولها وجاهتها ورائدها التنوع والوطنية والصدق هي من ستغير الواقع المرير الذي تمر به مصر من أزمة إقتصادية وتحديات كبيرة من كافة الأطراف الخارجية، وكلنا ثقه في قيادتنا أن نخرج من عنق الزجاجة في المرحلة القادمة.

وقال إن الحوار الوطني يسهم في إشراك كافة فئات المجتمع المدني بكامل أطيافه وعلى جميع المستويات للخروج بكافة التوصيات والأطروحات التي تحسن من حالة الإقتصاد المصري في ظل التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على العالم أجمع وللحفاظ على أمن وسلامة الوطن من التهديدات الخارجية التي نفذت في بعض الدول العربية وأخرها دولة السودان الشقيق والتي احتضنتها أم الدنيا بين ذراعيها.

وأوضح سلطان: أرغب في توصيل بعض التوصيات عن محافظة الوادي الجديد لمنصة الحوار الوطني ومن خلال السوشيال ميديا، حيث أن محافظة الوادي الجديد تمتلك حوالي نصف مساحة مصر وهي المحافظة الواعدة والرائدة في الزراعة وهي سلة غلال مصر القادمة وبقوة بعد الإهتمام الكبير الذي رآه الحميع ولا ينكرة إلا جاحد من الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية ومحافظ الوادي الجديد.

وأشار سلطان، إلى أن من بعض التوصيات التي يأمل أن تصل لمنصة الحوار الوطني الإهتمام بطريق الداخلة /الخارحة/ اسيوط وهو طريق حيوي يتصل من محافظة الوادي الجديد لوادي النيل مباشرة، سرعة الانتهاء من طريق تنيدة/ منفلوط الذي يوفر حوالي 300 كيلوا من التعب والسفر والمشقه من أهالي الواحات، النظر لبناء مصانع كبري قادرة على تشغيل الشباب في الفترة القادمة.