الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": فلسطين تعول على الوساطة المصرية فى تهدئة الأوضاع بغزة

أزمة فلسطين
أزمة فلسطين

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، إنه لا أحد لديه معلومات مؤكدة حول التزام إسرائيل، الفترة المقبلة، بالتهدئة والهدنة بشوارع غزة أم ستواصل جهودها الدنيئة في قتل الشعب الفلسطيني دون وجه حق يذكر.

أزمة فلسطين

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن فلسطين تعول على الشأن المصري والوساطة المصرية التي تنجح دائمًا في تهدئة الوضع الحربي بفلسطين لما لها من ثقل سياسي واستراتيجي.

الاحتلال الغاشم

وأضافت في حديثها، أن هناك ضبابية في الموقف الإسرائيلي بصورة واضحة، حيث تحرص إسرائيل على التخلص من الشعب الفلسطيني بالكامل، وكذلك تريد التغطية على النزاعات التي توجد داخل الكنيسة اليهودية. 

 

صواريخ المقاومة

وتابع: "صواريخ المقاومة سوف تزيد من التصعيد والمقاومة، الفترة المقبلة، حيث وصلت الصواريخ الفلسطينية إلى الكثير من المدن المحتلة للدفاع عن الشعب الفلسطيني".

القاهرة الإخبارية مراسلة القاهرة الاخبارية ولاء السلامين الوساطة المصرية الحرب الفلسطينية الإسرائيلية

الأكثر قراءة

إصابة الإعلامى مصطفى بكرى خلال تشييع جثمان شقيقه فى قنا

"خطفوه لطلب فدية".. الصور الأولى للطفل المقتول على يد جيرانه بمدينة نصر

حبس المتهمين بسرقة أجزاء من أغطية الصرف الصحى بأوسيم

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16 وأرقام الاستفسارات

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

حزن ودعاء.. تشييع جنازة محمود بكرى بقرية المعنا فى قنا (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

مدحت بشاى

غرائب وعجايب تتنامى على جنبات النهر

محاسن السنوسي

المؤثرون الجدد.. إعلام بلا قيود

عبد الرحيم طايع

ميكروفونات المساجد فى الفجر

الحسين عبدالرازق

حبايب مصر!

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكريًا فى المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة

«يديعوت»: تصدى «مقلاع داود» لـ«صاروخ غزة» يكلف نحو مليون دولار