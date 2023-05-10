"القاهرة الإخبارية": فلسطين تعول على الوساطة المصرية فى تهدئة الأوضاع بغزة

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، إنه لا أحد لديه معلومات مؤكدة حول التزام إسرائيل، الفترة المقبلة، بالتهدئة والهدنة بشوارع غزة أم ستواصل جهودها الدنيئة في قتل الشعب الفلسطيني دون وجه حق يذكر.

أزمة فلسطين

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن فلسطين تعول على الشأن المصري والوساطة المصرية التي تنجح دائمًا في تهدئة الوضع الحربي بفلسطين لما لها من ثقل سياسي واستراتيجي.

الاحتلال الغاشم

وأضافت في حديثها، أن هناك ضبابية في الموقف الإسرائيلي بصورة واضحة، حيث تحرص إسرائيل على التخلص من الشعب الفلسطيني بالكامل، وكذلك تريد التغطية على النزاعات التي توجد داخل الكنيسة اليهودية.

صواريخ المقاومة

وتابع: "صواريخ المقاومة سوف تزيد من التصعيد والمقاومة، الفترة المقبلة، حيث وصلت الصواريخ الفلسطينية إلى الكثير من المدن المحتلة للدفاع عن الشعب الفلسطيني".