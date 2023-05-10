الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

“هيرميس” تحصد جائزتين من اتحاد أسواق المال العربية لأفضل وسيط بالأوراق المالية في مصر ودبي خلال 2022

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن أسواق المال العربية (AFCM)، حصول المجموعة المالية هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، على جائزتين كأفضل وسيط بالأوراق المالية في مصر وأفضل وسيط  بالأوراق المالية في دبي لعام 2022، وذلك خلال فعاليات حفل توزيع الجوائز الخاص باتحاد أسواق المال العربية، والذي أقيم يوم 9 مايو 2023 في مسقط، عُمان. 

وشهد قطاع الوساطة بالمجموعة المالية هيرميس ارتفاع إجمالي عمليات التنفيذ بنسبة 31% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2022، على خلفية عمليات التنفيذ القوية في مصر، وأسواق الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية والكويت. 

وعلى أساس سنوي، ارتفعت إجمالي العمليات بنسبة 11% على أساس سنوي، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع عمليات التنفيذ في مصر والمملكة العربية السعودية. على نحو آخر استحوذ قطاع الوساطة بالمجموعة المالية هيرميس على حصة 40.2٪ من عمليات السوق المصري في عام 2022 ليأتي في المرتبة الأولى. 

كما حافظت المجموعة على مكانتها الرائدة في سوق دبي المالي في عام 2022، بحصة سوقية بلغت 41.1٪، واحتلت المرتبة الأولى في دبي أيضًا. 

وستظل المجموعة المالية هيرميس ملتزمة بجذب الاستثمارات لدعم اسواق المال في الدول التي تعمل بها.

وتعكس الجوائز دائمًا رضا العملاء، مما يدفع المجموعة إلى تقديم أفضل الخدمات والمنتجات باستمرار.

ويركز قطاع السمسرة بالشركة على ثلاثة أهداف رئيسية متمثلةً في تقديم منتجات مبتكرة، والمساهمة بشكل فعال في دعم الثقافة المالية، وتقديم أفضل دعم للعملاء.

اتحاد أسواق المال العربية المجموعة المالية هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة جائزتين لعام 2022 حفل توزيع الجوائز الخاص باتحاد أسواق المال العربية قطاع الوساطة بالمجموعة المالية هيرميس

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