الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطن من البحيرة: "شكرًا للرئيس السيسى على إجراء الحوار الوطنى"

عون شلبى
عون شلبى

أكد عون شلبى، موظف بمحكمة الدلنجات، أن الحوار الوطنى والذى بدأ منذ عدة أيام فى الاستماع إلى جميع الآراء حول جميع المشاكل الخاصة بالدولة المصرية انتظره الشعب المصري منذ عدة سنوات، من أجل المساهمة في الاستماع إلى جميع الطبقات والأفكار، من الشباب والكتاب والمثقفين، بالإضافة إلى الطبقات المتوسطة مثل الفلاحين والعمال وأصحاب العمالة.

وأشار شلبى إلى أن إطلاق مبادرة الحوار الوطنى من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية جاءت فى وقتها ، من أجل المساهمة في الحد من حديث الجماعات الإرهابية عن انفراد الرئيس بالسلطة.. يأتي الحوار الوطنى من أجل القضاء على تلك الأقوال ويؤكد أن الدولة المصرية تسير إلى الأمام بمشاركة جميع الطوائف من جميع الأطياف على مستوى الانتماءات، سواء كانت سياسة أو دينية أو اجتماعية.

وطالب ابن مدينة الدلنجات، التابعة لمحافظة البحيرة، القائمين على إجراء الحوار الوطنى، أن يتم طرح الحوار للجميع داخل المدن والقرى مع الأخذ والاستماع لآراء جميع الطوائف من أجل التوافق على الحلول الجذرية، والتى تكون مخرجا لجميع المشاكل التى من شأنها إعاقة الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيراً إلى أنه يتوقع إيجاد حلول لأى مشكلة في ظل إجراء الحوار الوطنى.

وفى نهاية حديثة قدم عون شلبى الشكر إلى القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى استطاع خلال الفترة الماضية الخروج من النفق المظلم فى ظل التحديات الكبيرة الداخلية والخارجية التى تشهدها مصرنا الحبيبة، قائلا تحيا مصر، تحيا مصر.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق إجراء الحوار الوطنى خلال إفطار الأسرة المصرية وذلك بالتعاون مع جميع  تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.
 

إطلاق مبادرة ارهابية اقتصاد المصري الدولة المصرية الشعب المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي

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