الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ميرفت وجيه تكشف أهمية مبادرة فحص المقبلين على الزواج

فحص المقبلين على
فحص المقبلين على الزواج

قالت الدكتورة ميرفت وجيه، رئيس اللجنة العلمية لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، إن المبادرة الرئاسية مهمة جدًا لأنها تقوم بعمل فحص شامل لكلا الزوجين.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن المبادرة تضم فحصا شاملا للمقبلين على الزواج بالأمراض المعدية مثل فيروس سي، وبي، ومرضى الإيدز، والسكر والضغط والسمنة، وكذلك بعض الأسئلة ليتضح إذا كان هناك مرض نفسي أم لا.

الأمراض الوراثية تزيد مع الزواج إذا لم تتم معالجتها

وتابعت، أنه لو ثبت إصابة أي شخص منهم بمرض فإنه يتم إحالته لطبيب مختص، مشيرة إلى أن الأمراض الوراثية تزيد مع الزواج إذا لم يتم اكتشافها ومعالجتها.

وأكدت أن فحوصات الزواج إجبارية على الزوجين لأنها تساعدهما لبناء حياة جديدة آمنة، ولكن النتائج غير ملزمة لهما بعدم الزواج فالقرار يعود لهما.

ميرفت وجيه فحص المقبلين على الزواج الأمراض المعدية الأمراض الوراثية مرض نفسى

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