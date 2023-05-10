الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

10 مصابين في حادث تصادم بطريق الفيوم - القاهرة

إصابة 10 أشخاص
إصابة 10 أشخاص

أُصيب 10 أشخاص  بكسور وكدمات مختلفة في أنحاء الجسم، إثر حادث تصادم سيارة أجرة صندوق في الرصيف الأوسط بطريق الفيوم القاهرة عند قرية رحيم التابعة لمركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة مما أدى إلى اصطدامها بالرصيف الأوسط.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًَا من العميد محمد الأشرف، مأمور مركز شرطة سنورس، بورود إشارة من شرطة النجدة، يفيد بإبلاغ الأهالي بإصابة 10 أشخاص بسبب اصطدام سيارة أجرة صندوق بالرصيف الأوسط.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سنورس، وجرى نقل المصابين بسيارات مرفق الإسعاف إلى مستشفى سنورس المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

اصابة 10 أشخاص حادث تصادم سيارة أجرة الفيوم

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