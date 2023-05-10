الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عصابة تخصصت في سرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بالجيزة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بالجيزة حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى للمواطنين بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكتروني.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام "شخصين- مقيمين بمحافظة الجيزة" بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المنسوبة للعديد من البنوك الأجنبية الموجودة خارج البلاد بطرق احتيالية مستحدثة واستخدامها فى عمليات شرائية لأجهزة وهواتف محمولة من العديد من مواقع التسوق الإلكتروني أو المتاجر الموجودة داخل البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تسلمهما بعض المنتجات التى قاما بشرائها من أحد المتاجر بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بمحافظة الجيزة وضُبط بحوزتهما "3 هواتف محمولة" كما تم بإرشادهما ضبط "جهاز حاسب آلى- مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي" وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين احتواؤها على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامي.

كما أضافت التحريات قيامهما بأعمال القرصنة الإلكترونية وإنشاء الصفحات المقلدة على شبكة الإنترنت وارتيادهما مواقع تبادل بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها واستخدامهما برامج تخليق بيانات الدفع الإلكتروني واستخدامها فى عمليات شرائية بلغت قيمتها "200 ألف جنيه" بمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

حبس تشكيل عصابي سرقة بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الجيزة

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