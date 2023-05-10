تنظيم مؤتمر للتوعية بآليات المشاركة بمبادرة المشروعات الخضراء في أسوان

تنظم اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية غداً مؤتمر تدريبى للتوعية والتعريف بأهداف المبادرة ومعاييرها، بالإضافة إلى استعراض أساليب وآليات التجهيز والإستعداد للتحفيز وتوسيع الإقبال والمشاركة فى هذه المبادرة الوطنية الرائدة من خلال تقديم المشروعات على المنصة الإلكترونية (https://www.sgg.eg).

وجاء ذلك استمرارًا لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف برامج التوعية ودعوة المواطنين للمشاركة فى الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وكانت قد أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية عن فتح باب التقدم والمشاركة فيها خلال الفترة من أول شهر أبريل الماضى وحتى نهاية مايو الحالي، وهو الذى يتواكب مع حرص المحافظة على إطلاق موقع إلكترونى مخصص لإستعراض كافة المحاور الرئيسية الخاصة بالمبادرة وإتاحة الفرصة للمتابعة والتعرف على آخر المستجدات والتدريبات التى يتم عقدها بالمحافظة من خلال موقع محافظة أسوان (http://green.aswan.gov.eg)

جدير بالذكر بأن المبادرة تهدف للتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ فى إطار تحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمى من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف، مع وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج ، بجانب تحقيق أهداف مصر فى التعامل مع التغير المناخى وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على أرض الواقع ، مع تعظيم إستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.