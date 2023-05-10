الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"نتفليكس متهمة بالإساءة للحضارة المصرية"… و"المتحدة" ترد بـ"الوثائقية"

نتفليكس كليوباترا
"نتفليكس كليوباترا"

اتهم الشارع المصري المنصة الأمريكية “نتفليكس" ، بالإساءة للحضارة المصرية، بعد إنتاجها للفيلم الوثقائي الملكة كليوباترا، حيث أظهرت أحداث الفيلم المصريين القدماء من أصول إفريقية ليعتبر ذلك تزييف للحقائق، بحسب تقرير تم عرضه على قناة العربية الفضائية.

وطالب أثريين بتعويض مصر عن تزييف تاريخها القديم، فيما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنتاج عمل وثائقي عن الملكة كليوباترا تزامنا مع طرح عمل مشابه عبر منصة "نتفلكس" أثار جدلا واسعا في مصر بسبب تجسيد ممثلة ذات بشرة داكنة شخصية الملكة الفرعونية.

وجاء إنتاج الشركة المتحدة بتنفيذ مشروع فيلم وثائقي جديد يحاكي حياة الملكة كيلوباترا والذي تكون مدته حوالي 90 دقيقة، ردًا على الفيلم الذي أنتجته “نتفليكس” بعنوان "الملكة كليوباترا"، أنتجته جايدا بينكيت سميث وقُدم على أنه "مستند إلى إعادة بناء (الشخصيات والأحداث) وشهادات خبراء".

وفي هذا السياق علق مواطن مصري، أن الرفض ليس على لون بشرة الملكة وأنها من أصول إفريقية وليس له علاقة بالعنصرية ولكن ما يفعلونه بشكل واضح هو سرقة تاريخ ليس لهم.

وأضاف آخر، “بيزيفوا الحقائق.. عايزين يطلعوها إنها من جذور إفريقية وغير مصرية، ومش عايزين يعترفوا إن مصر هي أم الحضارات ومنبع الحضارات جميعا”.

الملكة كليوباترا نتفلكس المنصة الأمريكية “نتفلكس مصر الشركة المتحدة

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