كاتب صحفي: جهود مصرية كثيفة لمساعدة السودان في أزمته

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن الدولة المصرية تبذل جهدًا كثيفًا لمساعدة السودان الشقيق في أزمته وتدعم استقراره، مؤكدًا أن العلاقات المصرية السودانية راسخة في جذور التاريخ.

وأضاف رائف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" أن مصر أثبتت أنها تستطيع احتواء كل الأشقاء وعليها دور كبير جدًا في دعمهم في المحن والأزمات.

وأشار إلى أنه على المستوى الشعبي فالمواطن المصري ومنظمات المجتمع المدني تقوم بدور كبير جدًا في مساعدة الأشقاء السودانيين القادمين إلى مصر.

وأكد رائف، أن مصر دائمًا هي الملاذ الآمن للأشقاء سواء في المنطقة العربية أو الإفريقية، متابعًا: "نرى الآن ملحمة وطنية بكل المعاني برًا وبحرًا وجوًا والدولة المصرية في إجلاء الرعايا من السودان".

وأوضح أن كل تلك الجهود بإشراف القيادة المصرية مستمرة على مدار الساعة لمتابعة عمليات إجلاء المواطنين حتى الوصول إلى الأراضي المصرية بسلام، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقدم الرعاية الشاملة لجميع المواطنين القادمين من السودان سواء مصريين أو سودانيين أو من الجنسيات المختلفة.