استشهاد مواطن فلسطيني جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، قبل قليل، استشهاد مواطن من المصابين الذين وصلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي ظهر اليوم جراء القصف الإسرائيلي الغاشم، وفقا لما أورده موقع دنيا الوطن الفلسطيني قبل قليل.

ودوت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الأربعاء، بحسب مراسل لوكالة الأنباء الفرنسية بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إنه تم إطلاق أكثر من 60 صاروخا في غضون 45 دقيقة من قطاع غزة بعد غارات جوية إسرائيلية جديدة على القطاع استهدفت حركة الجهاد الإسلامي.

الخارجية الفلسطينية تدين العدوان على قطاع غزة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قبل قليل، استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الهمجي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم الأربعاء، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة محاولة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لاسترجاع شعبيته المفقودة.

وأضافت الخارجية الفلسطينية أن نتنياهو يستغل الغطاء والحماية اللذين توفرهما بعض الدول الغربية، لمواصلة خرق القانون الدولي، والتعدي على المواطنين الأبرياء، واغتيال الأطفال والنساء.

وتابع بيان الخارجية الفلسطينية "يبدو أن نتنياهو لن يتراجع عن هذا الهدف من خلال استفزاز رد فلسطيني يوفر له الحجة المطلقة والمدعومة غربيا، لإسقاط أكبر عدد ممكن من الضحايا".

السفير الفلسطينى لـ"الدستور": جلسة طارئة بالجامعة العربية لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى

وفى وقت سابق من اليوم، أكد السفير الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح، أن استمرار انتهاكات العدوان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية، وآخرها ما حدث، اليوم من اغتيال اثنين في مدينة جنين، يُعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدمٍ بارد على مرأى ومسمع من العالم، وتُضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وقال السفير اللوح، لـ"الدستور": "سنتحرك عاجلًا على المستوى العربي"، موضحًا أن مجلس جامعة الدولة العربية على مستوى المندوبين يعقد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا طارئًا؛ لمناقشة التطورات الأخيرة في غزة وفلسطين باعتبار أن المجلس في حالة انعقاد دائم بقرار اتخذه المجلس أثناء بحث التطورات في المسجد الأقصى في الخامس من أبريل الماضي.