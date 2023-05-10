بعلماء مصريات مغمورين وأخطاء تاريخية فجة.. نيتفليكس تبدأ عرض "كليوباترا" الزائفة

بعد ساعات قليلة من عرض المنصة الأمريكية "نيتفليكس" لمسلسل "كليوباترا" المكون من 4 حلقات، كشفت عن نوايها السيئة في دعم ظاهرة "الأفروسنترك" وتزوير الكثير من الشخصيات التاريخية وليس كليوباترا فقط.

بطالمة ذو بشرة سمراء

وفي المسلسل المثير للجدل الذي عرض اليوم اعتمدت نيتفليكس على اختيار طاقم عمل من ذوي البشرة السمراء لتمثيل حقبة زمنية مهمة في مصر القديمة.

وبالرغم من أن والد كليوباترا كان يوناني وأحد ملوك البطالمة، فإن الشبكة اختارت ممثل ذو بشرة سمراء أيضًا لأداء دوره دون مبرر واضح.

اعتمدت المنصة الأمريكية أيضًا على خبراء من إفريقيا وتجاهلت المؤرخين الأجانب، بالإضافة إلى كاتب مصري مغمور له كتاب ليس له وجود في السوق المصري.

وبحسب المسلسل، فإن شقيق كليوباترا بطليموس الثالث عشر كان إفريقيًا أيضًا، كذلك حاشية الملك وكافة أعضاء العائلة بالرغم من أن الأسرة بالكامل كانت يونانية.

وخلال الحلقة الأولى من المسلسل تحت عنوان "الخصوم"، تضمنت الكثير من الأخطاء التاريخية، والتركيز على الخلافات الكبرى بين كليوباترا وأشقائها وغضب والدها منهم قبل رحيله وهي أمور لا علاقة لها بالتاريخ الحقيقي لكليوباترا، كما ادعى البعض أن والد كليوباترا بطليموس الثاني عشر قتل ابنته الكبرى لمحاولة اغتصاب العرش منه وهي معلومة لم يذكرها كبار المؤرخين اليونانيين.

يذكر أن نيتفليكس عرضت صباح اليوم الأربعاء مسلسل كليوباترا المكون من 4 حلقات، في ظل موجة غضب مصرية ودولية كبرى من الأكاذيب التي اعتمدتها المنصة الأمريكية ومحاولة سرقة الهوية وتاريخ مصر لتحقيق أهداف أخرى وأرباح خيالية.

ويذكر التاريخ أن كليوباترا وُلدت عام 69 قبل الميلاد، وحكمت مصر من 51 قبل الميلاد، حتى وفاتها عام 30 قبل الميلاد، ويقول البعض إنها كانت من أصل يوناني مقدوني فقط، بينما يجادل آخرون بأنها كانت مصرية، ولكن هذا لا يجعلها من أصل أفريقي.