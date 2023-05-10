عاد من السعودية فاكتشف ضياعها.. حكاية عقود مزورة لسرقة قطعة أرض في حلوان (فيديو)

85 عامًا هي عدد سنوات ملكية قطعة أرض بمنطقة حلوان إلى أسرة الدكتور مصطفى حسن إبراهيم.. كانت في بداية الحكاية ملكًا لجدته السيدة هانم حسن مصطفى، قبل أن تُصبح إرثًا لنجلها حسن إبراهيم، ثم حفيدها مصطفى.. لكن صدمة كانت في انتظار الرجل بعد غيابه عن أرض الوطن وعودته ليطمئن على أرضه.

يروي الدكتور مصطفى حكاية مؤلمة يعيشها منذ عودته من المملكة العربية السعودية، حينما توجه إلى أرضه التي تحمل الرقم 11 و13 بشارع عمر بن عبد العزيز في حلوان.. وفوجئ بغرباء احتلوها ووضعوا يدهم عليها دون وجه حق ـ وفق ما روى لـ«الدستور».

2000 متر هي مساحة الأرض التي تقع في واحد من أهم شوارع حلوان، طمِع فيها هؤلاء الأشخاص ويبدو أنهم ظنوا أن أصحابها ذهبوا دون عودة، فحرروا أوراقًا مزورة لمحاولة الإيهام بقانونية وجودهم في الأرض وأحقيتهم بها ـ والحديث على لسان الراوي.

يقول الدكتور مصطفى إن محاولته لاسترجاع أرضه، قوبلت بابتزاز تعرض له من مُحتليها، ثم تطور الأمر إلى اتهامه بسرقة أشياء من داخلها أثناء تواجده فيها، رغم أنها أرض ولم يتعرض أو يحصل على شئ منها، ثم تبين بعدها أن الشكوى كيدية داخل قسم شرطة حلوان.

لم يعد في الآمال سوى أن ينتهي الألم الذي يتذوقه الرجل منذ اكتشافه الفاجعة عند عودته من السفر وصدمته بوجود آخرين في أرضه، لكن ثقة كبيرة يضعها في أجهزة الدولة أن تُنصفه ويستعيد حقه الضائع.