سكالوني يكشف كواليس فوز الأرجنتين بكأس العالم في منتدى الفيفا

لبى مدربي المنتخبات التي شاركت في بطولة كأس العالم الأخيرة دعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم للمشاركة في منتدي لتبادل وجهات النظر وتحليل أبرز إيجابيات وسلبيات مونديال 2022 وعرض اقتراحات قبيل نهائيات كأس العالم 2026 التي ستحتضنها كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وشهد المنتدى الذي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة، تواجد ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الذي سلّط الضوء على بعض التفاصيل التي ساعدت ممثل أمريكا الجنوبية في الفوز بلقبه العالمي الثالث، وتحدث سكالوني في المنتدى عن التعافي من الخسارة أمام السعودية بنتيجة 2-1 في المباراة الأولى، وقدرته على تبديل التكتيكات من مباراة لأخرى، واستخراج الأفضل من ليونيل ميسي وأهمية التدريب على ركلات الجزاء، كما أوضح أيضاً أهمية أن يحظى الفريق بأجواء جيدة وكيف يمكن لذلك أن يحدث فارقاً كبيراً في مثل هذه البطولة شديدة التوازن.

وقال سكالوني: "كان هناك 10 منتخبات يمكنها أن تفوز بكأس العالم.. ومع ذلك، فإن الفوز باللقب الأغلى قد يتوقف على تأثير عقلية لاعب واحد على باقي الفريق، حيث يلعب كل لاعب من أجل الآخر كما لو كانت حياتهم تعتمد على ذلك ونحن نؤمن بذلك بقوة".

خلال المنتدى، استعرضت مجموعة الدراسات الفنية برئاسة أرسين فينجر رئيس قسم التطوير بالفيفا تحليلها لكأس العالم 2022، كما أتيحت للمدربين الفرصة مشاركة ملاحظاتهم وآرائهم في بيئة غير رسمية.

وقال جون هيردمان، الذي قاد كندا إلى أول نهائيات لكأس العالم منذ 1986:"أري دائماً إن فرص التعلم غير الرسمية هي الأقوى والأكثر تأثيراً، أمضيت 15 دقيقة فقط مع جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا، لقد رأيته يتحدث عن تجربته الأولى في كأس العالم وبعض الأشياء التي تعلمها وما تعلمته أنا في تجربتي الأولى وما شعر به هو حين عاد للمرة الثانية وما هي الاختلافات".

وأضاف: "في هذه اللحظات، ترى الناس على طبيعتهم وتدرك أن الغالبية يريدون مشاركة الخبرات، ونكشف عن نقاط قوتنا وضعفنا كما أن هذه المنتديات في رأيي تسمح بإجراء محادثات حقيقية."

من جانبه أكّد أنتوني هدسون مدرب المنتخب الأمريكي :" المنتدي مفيد للغاية ، الطريقة التي حددوا بها موضوعين أو ثلاثة أو أربعة رئيسية ثم تبسيطها ومشاركتها معنا أثمرت عن الكثير من نقاط الحوار وأفرزت الكثير من الأفكار التي سعب تناولها.