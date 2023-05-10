لأول مرة في مستشفى حكومي بالدلتا.. وصول جهاز أشعة متنقل في دمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ، انه تم امداد محافظة دمياط اليوم بجهاز أشعة متنقل مزوده بخدمة PACS لكتابة تقارير الأشعة لمستشفي الزرقا المركزى تحت إشراف الدكتور محمد فهيم مدير عام إداره العلاجي بمديرية الصحة والدكتورة ياسمين محمد ربيع مسؤل الأشعة بالمديرية.

والخدمة هى الأولى من نوعها بالمستشفيات الحكومية بمحافظات الدلتا بالكامل وتأتي حرصا على تحسين مستوى الخدمات الصحية ورفع كفاءه أقسام الأشعه بالمستشفيات.

من ناحيته، قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزاره الصحة بدمياط ، استطاعت إدارة نفقة الدولة بقيادة الدكتورة دعاء المحلاوي، استصدار 28 ألف و 530 قرار على نفقة الدولة، بإجمالي ٣٦ مليون جنيه، وذلك فى خلال أشهر يناير و فبراير و مارس و أبريل من عام ٢٠٢٣ في إطار خطة الدولة لدعم محدودى الدخل و توفير الخدمة الصحية بالمجان لغير القادرين.

وكانت القرارات مابين داخلي وخارجي، وكلى صناعي، وعناية مركزة وحقن RH، بالإضافة إلى صرف نحو ٤٥٣ حالة بدل انتقال غسيل كلوي بإجمالي مبلغ مليونا وسبعمائة ألف جنيها و تم فحص ٨٠ شكوى متعلقة بعلاج المرضي على نفقة الدولة وحلها وتم مناظرة عدد ١٦٠ حالة مع المجالس الطبية وعدد ٣٠ مرور على أقسام العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات.

ونجح أطباء مستشفى كفر سعد المركزي في محافظة دمياط، في إنقاذ حياة طفلة غير مكتملة النمو تحت رعاية السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط وإشراف الدكتور محمد فهيم مدير عام إدارة الطب العلاجي والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة سوزان الكيكي مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، حيث تمكنوا من إنقاذ حياة طفلة غير مكتملة النمو عمرها الرحمي ٣٠ أسبوع وزنها عند الولادة ١٢٠٠جرام بمستشفي كفر سعد المركزى تعاني من صعوبة بالتنفس.

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