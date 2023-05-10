نور الشربيني وكريم بعد الجواد يتأهلان لنصف نهائي بطولة العالم للاسكواش بشيكاغو

نجحت النجمة المصرية نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميًا ولاعبة سبورتنج، في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة العالم للاسكواش.

وتُقام بطولة العالم للاسكواش في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 3 مايو وحتى يوم 11 من الشهر ذاته، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وتأهلت "نور الشربيني" إلى منافسات الدور نصف النهائي من بطولة العالم للاسكواش، في رحلة الدفاع عن اللقب للمرة السابعة في تاريخها.

وتمكّنت نور الشربيني من خطف صدارة التصنيف العالمي للاسكواش لمحترفي السيدات، من مواطنتها "نوران جوهر"، بطلة وادي دجلة، وذلك بعد تتويجها بلقب بريطانيا المفتوحة للاسكواش.

كذلك تأهل كريم عبد الجواد، المصنف رقم 17 عالميًا، إلى منافسات الدور نصف النهائي من بطولة العالم للاسكواش، بعدما حقق مفاجأة كبيرة بالفوز على البيروفي "دييجو إلياس"، المصنف الأول عالميًا.

وبذلك الفوز، يمنح كريم عبد الجواد، مواطنه مصطفى عسل، نجم النادي الأهلي، فرصة ذهبية للعودة إلى تصدر التصنيف العالمي للاسكواش لمحترفي الرجال، في الأسبوع المقبل، في حالة تأهل عسل للمباراة النهائية من البطولة والفوز باللقب.

نتائج المصريين في ختام منافسات ربع نهائي بطولة العالم للاسكواش

- فوز نور الشربيني على نظيرتها الإنجليزية "جورجينا كيندي"، بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-2, 11-4، في مباراة استمرت لمدة 23 دقيقة.

- فوز كريم عبد الجواد على البيروفي "دييجو إلياس"، بنتيحة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 13-11, 14-12، في مباراة استمرت لمدة 51 دقيقة.

- هزيمة طارق مؤمن أمام الإنجليزي "محمد الشوربجي"، بنتيحة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 9-11, 13-11, 8-11, 11-3، في مباراة استمرت لمدة 75 دقيقة.

6 مصريين تأهلوا إلى نصف نهائي بطولة العالم للاسكواش

وكان قد تأهل كل من: مصطفى عسل، لاعب الأهلي، علي فرج، نوران جوهر وهانيا الحمامي، ثلاثي وادي دجلة، بالإضافة إلى نور الشربيني وكريم عبد الجواد، إلى منافسات الدور نصف النهائي من بطولة العالم للاسكواش.

يذكر أن نور الشربيني وعلي فرج يحملان لقب بطولة العالم للاسكواش في النسخة الأخيرة من المسابقة.

وتمتلك نور الشربيني عددًا قياسيًا من التتويج ببطولة العالم، حيث سبق وتوّجت بـ6 ألقاب في مواسم: 2015- 2016، 2018-2019، 2019-2020، 2020-2021، و2022-2023.