برلماني: "أسعار العالم تتحرك بمعدل محدد.. وفي مصر مرتين تلاتة يوميا"

رفض النائب أحمد حلمي الشيشيني، عضو مجلس النواب، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021-2022، بسبب استمرار ارتفاع الأسعار في السلع والخدمات، قائلا: "في الخارج الأسعار تزيد بنسب كل مدة، لكن في مصر الأسعار بتزيد في اليوم مرة واتنين وتلاتة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022.

وقال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "مصر لا تشكو قلة المال ولكن تشكو قلة الرجال"، منتقدا استمرار التوسع الاقتراض من الخارج.

فيما انتقد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، التوسع في سياسة الاقتراض من الخارج، معلنا رفضه الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021-2022.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022.

وقال عضو مجلس النواب: "زمان الناس كانت بتقول عشانا عليك يارب، دلوقتي الحكومة بتقول عشانا عليك يا صندوق النقد، عشانا عليك يا بنك يا دولي".

وانتقد النائب أن تعلن الحكومة تحقيق فائض أولي في الموازنة وفي نفس الوقت الديون تتزايد، قائلا: نحتاج تقرير عن حجم الدين الحقيقي، لاسيما في ظل وجود تناقض واضح بين الأرقام.

وأوضح عضو مجلس النواب أن ما جاء في تقرير الجهاز المركزي بأنه في الوقت الذي تلجأ فيه الدولة للاقترض تقاعست عن تحصيل إيرادات بنحو 37 مليار جنيه.

وقال عضو البرلمان: “في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الاقتراض من الخارج، هناك تأخير في استغلال الديون بنحو 1،6 مليار جنيه”، متابعا: "كل هذا وفي النهاية نذهب للسف نستلف ونحمل الأجيال أعباء كبيرة".