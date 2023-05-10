قطع المياه 8 ساعات عن كرداسة وأبو رواش.. الجمعة

أعلنت محافظة الجيزة عن قطع المياه لمدة 8 ساعات وذلك من الساعة العاشرة مساءً بعد غد الجمعة إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت المقبل بمناطق: (أبورواش - بنى مجدول - كرداسة - الكيلو 26 طريق مصر إسكندرية الصحراوي حتى الكيلو 28 الكيماويات الوسيطة - معسكر الأمن المركزى بالكامل - مديرية أمن الجيزة - كومبوندات (إنارج - نيوجيزة - ماونت فيو - جوسيس - ويست هيلز - المستقبل - السولية).

يأتي ذلك في إطار قيام الهيئة القومية للأنفاق بأعمال مشروع المونوريل ضمن المشروعات القومية وتعارض خط المياه قطر 400 مم المار داخل منطقة الأمن المركزي مع القواعد الإنشائية للمونوريل، الأمر الذي يتطلب تغيير مسار الخط، بالإضافة إلى مد مواسير خط مياه الشرب بقطر 200 مم لمبان حكومية بطريق مصر إسكندرية الصحراوي مما يستلزم قفل المياه على خط المياه قطر 800 مم بطريق مصر إسكندرية الصحراوي الكيلو 5ر10، لإنهاء أعمال الربط لخط المياه قطر 200 مم المشار إليه.

وكلف محافظ الجيزة أحمد راشد، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إنهاء الأعمال الخاصة بالتحويلات والمد للخطوط وفقا للجدول الزمني المحدد لها لإعادة ضخ المياه في صورتها الطبيعية إلى المناطق المتأثرة.

وأوضحت المحافظة أن شركة مياه الشرب سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارىء يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين فورًا.