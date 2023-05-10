برلمانية تطالب الدول العربية بدعم إعادة إعمار سوريا

بعد عودتها للجامعة العربية

رحبت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان، بعودة الجمهورية العربية السورية إلى جامعة الدول العربية واستئناف أنشطتها أيضا بالمنظمات العربية التابعة، مطالبة من جامعة الدول العربية تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة إلى سوريا لتخطى الأوضاع الصعبة التى تواجهها.

وتقدمت الجزار، في بيان صحفي لها، بالتهنئة القلبية إلى الشعب السوري الأبي بذلك، متمنية لسوريا الشقيقة كل التقدم والازدهار، معتبرة أن هذه العودة لسوريا إلى عضويتها بجامعة الدول العربية بمثابة خطوة أولى من الدول العربية لإعادة الدولة السورية إلى الحضن العربي وأن الأمر يحتاج إلى المزيد من الجهد والخطوات للمحافظة على الهوية العربية للدولة السورية التي تحتاج فعليا للتوصل إلى حلول لمعالجة أزمات ومشكلات داخلية متفاقمة تهدد النسيج المجتمعي.

وأكدت أن استئناف مشاركة الدولة السورية الشقيقة في عمل جامعة الدول العربية سيؤدى تحسين الأجواء في منطقة الشرق الأوسط ومساهمة سوريا فى العمل العربي المشترك لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الإقليمية والدولية مطالبة بالمزيد من دعم الدول العربية لسوريا في إعادة الإعمار بعد الصراع الذي استمر لسنوات.

وكانت الجامعة العربية، قد أعلنت الأحد،عودة سوريا للعمل العربي بعد غياب نحو 12 سنة.

وأعلنت الجامعة في بيان رسمي، أنها اتخذت قراراً باستعادة سوريا عضويتها واستئناف مشاركتها في اجتماعات مجلس الجامعة، اعتباراً من الأحد الماضي، مشيرة إلى إنها قررت "استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات الجامعة، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتباراً من 7 مايو 2023".

كما دعت إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج حول حل الأزمة وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 بمواصلة الجهود التي تتيح توصيل المساعدات الإنسانية لكل المحتاجين في سوريا، مطالبة بتشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العام، لمتابعة تنفيذ اتفاق عمان والاستمرار بالحوار المباشر مع دمشق للتوصل لحل شامل للأزمة يعالج جميع تبعاتها.