المشدد 10 سنوات لنقاش يتاجر فى الهيروين بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية بمعاقبة نقاش دوكو سيارات بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز شرطة ههيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سميرسليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود تفاصيل القضية رقم 4183 لسنة 2022 جنايات مركز ههيا، والمقيدة برقم 331 كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة شمال الزقازيق، إحالة المتهم "علاء. م. م"، 48 سنة، لنقاش دوكو سيارات، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بأنه فى يوم 6 أكتوبر من العام الماضى، أحرز كمية من جوهر مخدر الهيروين، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بقصد الاتجار وترويج المخدرات على عملائه بدائرة مركز ههيا.

جاء فى أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه من قبل وحدة مباحث ههيا، نفاذا لإذن النيابة العامة، فيما عثر بحوزته على 117 لفافة تحوى مسحوقا لجوهر الهيروين المخدر، وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقة خرطوش ومبلغ مالى.

وتبين أن المخدر بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه بدائرة مركز ههيا، والمبلغ المالى حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، والعرض على النيابة العامة.