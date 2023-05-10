الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غلق فتحة بدائرى صفط اللبن لمنع استخدامها للدوران العشوائى

دائري صفط اللبن
دائري صفط اللبن

كشفت الأجهزة الأمنية عن تفاصيل ما نُشِر على إحدى صفحات "فيسبوك" عن قيام قائدي سيارات النقل والملاكي باتخاذ دوران عشوائى أعلى الطريق الدائري عقب نزلة صفط اللبن اتجاه ميدان لبنان القادم من منطقة المريوطية للمرور من خلالها، مما يؤدي إلى الحوادث المرورية وتعريض حياة قائدي السيارات للخطر.

بفحص الطريق الدائري من منطقة صفط اللبن حتى أعلى محور 26 يوليو، تبيّن وجود فتحة بالحاجز الخرساني الأوسط الفاصل بين الطريق الدائري في الاتجاهين "ناتجة عن أعمال إنارة الطريق الدائري"، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم غلق الفتحة المُشار إليها من خلال وضع حواجز خرسانية "نيو جيرسي".

الأجهزة الأمنية دوران عشوائى الطريق الدائري نزلة صفط اللبن

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