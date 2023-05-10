55 طالبًا وطالبة من جامعة سوهاج يزورون المشروعات القومية بالمحافظة

نظمت محافظة سوهاج، جولة ميدانية لعدد 55 طالبًا وطالبة من جامعة سوهاج؛ لزيارة المشروعات المشروعات القومية بمركز ومدينة سوهاج، بالتنسيق مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة سوهاج.

جاء ذلك ضمن فعاليات مبادرة "من حقك تعرف" التي أطلقها اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بهدف تعريف كل فئات المجتمع السوهاجي بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، بحضور المهندسة هبة عبدالحميد، وكيل وزارة الإسكان بسوهاج، وممثل عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والدكتور أحمد عبدالحكيم منسق جامعة سوهاج.

تضمنت الجولة زيارة لعدد من المشروعات القومية بقرية "الهجارسة"، حيث زاروا محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي، كما زاروا "نفق العروبة" بمدينة سوهاج، وسوق مدينة ناصر الحضري الجديد، ونادي المحليات بمدينة ناصر".

واستمع طلاب الجامعة خلال الجولة إلى شرح مفصل عن تلك المشروعات القومية، معبرين عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات تعكس مدى اهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة على أرض سوهاج.