وكيل تعليم مطروح يتابع مسار العملية الامتحانية

تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح مسار العملية الامتحانية بمدرسة كشوك عميرة الابتدائية شرق مدينة مرسي مطروح حيث أدي طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية فترة واحدة لمدة ساعة ونصف.

وتابع وكيل تعليم مطروح أعمال تصحيح أوراق إجابات مادة الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي موجهًا إلى مسئول لجنة النظام والمراقبة بإعداد نسخة ورقية لعملية رصد درجات الطلاب بجانب النسخة الإلكترونية على جهاز الحاسب الآلي.

ووحه وكيل تعليم مطروح إلى لجنة تقدير الدرجات بمادة الدراسات بكشوك عميرة ضرورة تحري الدقة اثناء أعمال التصحيح لضمان حصول كل طالب علي حقه كاملاً مع التحلي بالجدية والإخلاص وتقدير المسئولية لضمان تحقيق عملية امتحانية يسودها الانضباط والالتزام.

التأهيل الذهني والبدني

وفي سياق آخر، وتابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح إنطلاق برنامج التدريبي للتأهيل الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم" والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام حتي الخميس ١١ مايو الجاري، وذلك بالقاعات التي حددها تعليم مطروح بمكتبة مصر العامة وديوان عام المديرية وديوان إدارة مطروح التعليمية ومركز التطوير التكنولوجي.

وأوضح شحاته، في بيان اعلامي سابق له، أن التدريب يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لتلبية احتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية، مشيرًا أن البرنامج التدريبي يستهدف إكساب المشاركين المهارات المعرفية وفقًا لمنظومة التعليم الجديدة.

وأضاف أنه وفقاً للتعليمات الوزارية بهذا الشأن يشمل المحتوى التدريبي خلال اليوم الأول تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس أما اليوم الثاني فيتضمن التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين والذي سيتم تنفيذه داخل الملاعب والساحات الرياضية المتاحة في المحافظات وبالنسبة لليوم الثالث فيتضمن التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.

خلال جولة وكيل تعليم مطروح

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