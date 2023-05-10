الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع مسار العملية الامتحانية

خلال جولة وكيل تعليم
خلال جولة وكيل تعليم مطروح

تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح مسار العملية الامتحانية بمدرسة كشوك عميرة الابتدائية شرق مدينة مرسي مطروح حيث أدي طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية فترة واحدة لمدة ساعة ونصف.

وتابع وكيل تعليم مطروح أعمال تصحيح أوراق إجابات مادة الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي موجهًا إلى مسئول لجنة النظام والمراقبة بإعداد نسخة ورقية لعملية رصد درجات الطلاب بجانب النسخة الإلكترونية على جهاز الحاسب الآلي.

ووحه وكيل تعليم مطروح إلى لجنة تقدير الدرجات بمادة الدراسات بكشوك عميرة ضرورة تحري الدقة اثناء أعمال التصحيح لضمان حصول كل طالب علي حقه كاملاً مع  التحلي بالجدية والإخلاص وتقدير المسئولية لضمان تحقيق عملية امتحانية يسودها الانضباط والالتزام.

التأهيل الذهني والبدني

وفي سياق آخر، وتابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح إنطلاق برنامج التدريبي للتأهيل الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30  ألف معلم" والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام حتي الخميس ١١ مايو الجاري، وذلك بالقاعات التي حددها تعليم مطروح بمكتبة مصر العامة وديوان عام المديرية وديوان إدارة مطروح التعليمية ومركز التطوير التكنولوجي.

وأوضح شحاته، في بيان اعلامي سابق له، أن التدريب يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لتلبية احتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية، مشيرًا أن البرنامج التدريبي يستهدف  إكساب المشاركين المهارات المعرفية وفقًا لمنظومة التعليم الجديدة.

وأضاف أنه وفقاً للتعليمات الوزارية بهذا الشأن يشمل المحتوى التدريبي خلال اليوم الأول تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس أما اليوم الثاني فيتضمن التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين والذي سيتم تنفيذه داخل الملاعب والساحات الرياضية المتاحة في المحافظات وبالنسبة لليوم الثالث فيتضمن التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.

خلال جولة وكيل تعليم مطروح

IMG-20230510-WA0008
IMG-20230510-WA0008
IMG-20230510-WA0007
IMG-20230510-WA0007
IMG-20230510-WA0006
IMG-20230510-WA0006
أعمال التصحيح الانضباط والالتزام الصف السادس الابتدائي تعليم مطروح كشوك عميرة محافظة مطروح

الأكثر قراءة

المتهمة بقتل سائق توك توك بكفر الشيخ: "كان بيوصلني دايماً ففكرت في سرقته"

نائب محافظ مطروح: "لاند سكيب" بمحيط وحدات الطعام المتنقلة لاستقبال الرواد

بعد قليل.. استكمال محاكمة 7 أجانب و11 مصرياً في جلب مخدرات لمصر

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

متحدث الصحة يكشف الأسباب الكاملة لإعلان "الصحة العالمية" انتهاء طوارئ كورونا

" السياسي الشاب" بالإسكندرية: تواجد المعارضة صفعة قوية للمشككين في الحوار الوطني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: إسرائيل سترد بقوة على أى تصعيد للفصائل الفلسطينية فى غزة

استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية ضد «خان يونس» بغزة

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى