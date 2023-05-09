75 دقيقة.. مانشستر سيتي يسيطر بعد التعادل أمام ريال مدريد

مر 30 دقيقة من زمن الشوط الثاني من لقاء مانشستر سيتي وريال مدريد، وواصل السيتي سيطرته على مجريات الشوط وسط تراجع ريال مدريد مثل الشوط الأول.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الريال بهدف نظيف سجله فينسيوس جونيور، وكاد بنزيما بالدقيقة 49 يسجل هدف ثاني بكرة ثنائية مع كارفخال وسدد كرة علت مرمى إيدرسون.

وبالدقيقة 54 واصل كورتوا تصدياته وتصدى لتسديدة دي بروين.

وبالدقيقة 57 حاول رودريجو التسديدة بقوة من خارج المنطقة اصطدمت بدفاعات السيتي وخرجت.

وفي الدقيقة 67 أطلق دي بروين صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت يمين كورتوا.

وحاول ألابا من ركلة حرة في الدقيقة 72، لكنها جاءت أعلى من مرمى إيدرسون.

وكان الفريقين تواجها الموسم الماضي في نفس الدور وحسم الريال تأهله للنهائي بنتيجة 6-5 بمجموع اللقاءين.

ودخل السيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، ستونز، دياز، أكانجي

خط الوسط: جوندجان، رودري، دي بروين

خط الهجوم: جريليش، هالاند، سيلفا

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما