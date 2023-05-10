واشنطن بوست تكشف خطة الجمهوريين للفوز بانتخابات الرئاسة 2024

سلطت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الثلاثاء، الضوء الانتخابات الامريكية في عام 2024 واستعداد الجمهوريين لانتخاباتامريكية مثيرة للجدل أمام الديمقراطيين.

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أنه في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، نفى عدد غير مسبوق من المرشحين الجمهوريين أو شككوا في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ونشروا نظريات مؤامرة خاطئة حول أنظمة التصويت في البلاد، وفي كثير من الحالات، شككوا في شرعية الديمقراطية الأمريكية.

واشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من فوز الجمهوريين بمقاعد مجلس النواب الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي العام الماضي، إلا أنه كان فوزا ضئيلا لا تتعلم منه الجمهوريين أي شيء، حيث يسعى الذين خسر مقاعد من الجمهوريين في العديد من الولايات خوض موسم الانتخابات الرئاسية في عام 2024.

ولفت التقرير إلى أن جميع المرشحين البارزين خسرا تقريبًا في انتخابات التجديد النصفي فيما اعتبر توبيخًا وطنيًا للحركة، ولكن يبدو أن الخسارة لم تردع الكثير منهم.

وبعد ستة أشهر، يفكر الكثيرون في العودة إلى مسار الحملة أو الاستمرار في بناء الشعبية والسلطة في الدوائر المحافظة.

وقالت جوانا ليدجيت، المديرة التنفيذية لشركة U.S. United Action، وهي مجموعة غير حزبية تدافع عن حماية الانتخابات الأمريكية وتتبع منكري الانتخابات: "ربما خسروا الديمقراطيون في الانتخابات، لكنهم حصلوا على منصة".

وأضافت: "بدأنا نرى بعض هؤلاء المرشحين المهزومين يبحثون عن سلطة خارج الحكومة، وما زالوا يروجون للأكاذيب ونظريات المؤامرة حولالانتخابات، لذلك علينا أن نظل يقظين".

وفيما يلي ملخص لما فعله بعض المرشحين البارزين الذين رفضوا الانتخابات منذ انتخابات التجديد النصفي:

وبحسب التقرير فقد خسرت كاري ليك سباقها لمنصب حاكم ولاية أريزونا، ورفضت قبول الهزيمة، وتتطلع الآن إلى الترشح لمقعد مجلس الشيوخ الأمريكي.

واحدة من النجوم اليمينيين البارزين في انتخابات التحديد النصفي 2022، وخسرت ليك بفارق ضئيل محاولتها لمنصب حاكم ولاية أريزونا أمام الديمقراطية كاتي هوبز، التي تولت السلطة في يناير.

وعلى الرغم من خسارتها، أصبحت ليك الآن لها قوة داعمة، حيث تعتبر من كبار المنافسين لترشيح الحزب الجمهوري لمجلس الشيوخ فيولاية أريزونا، وهو عرض يثير حماس قاعدة الحزب لكنه يقلق الاستراتيجيين الذين يخشون من أنها لا تستطيع الفوز بالمقعد شديد التنافسية.

كريستيانو كارامو

كريستينا كارامو، التي خسرت في سباق لمنصب وزيرة خارجية ولاية ميشيجان، وهي زعيمة الحزب الجمهوري في الولاية.

كارامو، مدرس سابق في كلية المجتمع في منطقة ديترويت، خسر أمام وزيرة خارجية ميشيغان جوسلين بنسون (د)، كما قامت بحملتها الانتخابية بناء على مزاعم بأنها شهدت تزويرًا في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أثناء عملها كمتحدٍ في الانتخابات قام بمراقبة عمليةالتصويت رسميًا.

حيث لم يجد الحزب الجمهوري في ميشيغان - التحقيق الذي أجراه مجلس الشيوخ و 250 عملية تدقيق من قبل وزير خارجية ميشيجان أيدليل على وجود تزوير واسع النطاق للناخبين في انتخابات 2020.

ولم تتنازل كارامو حتى الآن عن سباقها ، مدعيا دون دليل على أن الانتخابات كانت ملوثة بالتزوير. رفعت دعوى قضائية تطالب برفض جميعبطاقات الاقتراع الغيابية في ديترويت في منتصف المدة لعام 2022 ، وهو ما رفضه القاضي في المحكمة واعتبره " غير محتمل ".

وفي فبراير الماضي، انتخب الجمهوريون في ميشيجان كرامو كرئيس لحزب الولاية ، مما جعل من ينكر الانتخابات مسؤولاً في حالة تأرجحمحورية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ومنذ انتخاب كارامو ، واجه الحزب الجمهوري في ميشيغان انتقادات بسبب تغريدة تسعى إلى ربط السيطرة على الأسلحة بالهولوكوست .