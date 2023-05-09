الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ترامب يهاجم مهاجرى أمريكا اللاتينية: "مصحاتهم جنونية"

ترامب
ترامب

قالت شبكة CNN إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ادّعى خلال 3 مناسبات سابقة، أن قادة دول أمريكا الجنوبية الذين لم يذكر اسمهم يفرغون عمدًا "مصحاتهم الجنونية" و"مؤسساتهم العقلية" لإرسال المرضى إلى الولايات المتحدة كمهاجرين.

وزعم ترامب أنه قرأ مؤخرًا عن طبيب في مؤسسة عقلية في أمريكا الجنوبية قال إنه كان مشغولًا، لكن ليس لديه، الآن، عمل يقوم به لأن جميع مرضاه قد تم إطلاق سراحهم في الولايات المتحدة.

وفي خطاب ألقاه منتصف أبريل أمام الجمعية الوطنية للبنادق، قال ترامب: "لقد قرأت قصة منذ وقت ليس ببعيد حيث بدأ طبيب يعتني بشريحة كبيرة من الناس في مؤسسة عقلية في بلد بأمريكا الجنوبية رجل عظيم في الواقع - قال إنه لم يعد لديه ما يفعله، كان يعمل 24 ساعة في اليوم قال: "تم إطلاق سراح جميع مرضانا إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

أضاف ترامب إلى القصة في خطاب حملته الانتخابية يوم الخميس الماضى في نيو هامبشاير: "كانت هناك قصة مؤخرًا عن طبيب نفساني أو طبيب نفسي، لكن عالم نفس، الذي عمل في أجنحة عقلية في أمريكا الجنوبية، وقال: "عملت 24 ساعة" رجل طيب - كان يعمل 24 ساعة في اليوم لرعاية الأشخاص المصابين بأمراض عقلية شديدة، وكان جالسًا هناك يقرأ جريدة وسألوه، ماذا يفعل؟ قال: لم يعد لدىّ عمل، تم السماح لجميع الناس بالدخول إلى الولايات المتحدة.. هل تصدق؟ هذا ما نقوم به".

ترامب أمريكا الجنوبية كوبا الرئيس

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