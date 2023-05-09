الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أحمد أبو العيد: الحوار الوطني مبادرة عظيمة تثبت أننا فى عصر الحريات (فيديو)

أمين الوحدة الحزبية
أمين الوحدة الحزبية بمستقبل وطن لقرية دار السلام بالفيوم: ال

قال أحمد أبو العيد، أمين الوحدة الحزبية بمستقبل وطن لقرية دار السلام بمحافظة الفيوم، إن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هي مبادرة عظيمة مثل مبادرات عديدة أطلقها وكان أهمها مبادرة حياة كريمة.

وأضاف لـ"الدستور"، أن الحوار الوطني في عهد الرئيس أثبت أنه عصر الحريات وفي صالح المواطن المصري، وأننا في دولة تحترم المواطن وتستمتع لرأيه ومن حقه أن يعبر عما يشعر به في ظل الديمقراطية في عهد الرئيس.

وأكد أن الحوار الوطني في صالح المواطن المصري، لأنه يتحدث عن العديد من المشاكل مثل مشكلة غلاء الأسعار والخروج بأفضل حل، آملين في الوصول للعديد من التوصيات في نهاية الجلسات.

أمين الوحدة الحزبية بمستقبل وطن لقرية دار السلام بالفيوم الحوار الوطنى الرئيس السيسي عصر الحريات

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