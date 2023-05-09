بالأسماء.. نجاة 3 أشخاص من الموت في تصادم معدية ببورسعيد

نجا 3 أشخاص من الموت، مساء الثلاثاء، ببورسعيد عقب إصابتهم نتيجة حادث تصادم معدية برصيف مرسى مرفق معديات الرسوة .

وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف لمكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واستقبل المستشفى في بورفؤاد المصابين فاتن محمد محمد 57 عامًا، سمر أحمد عباس 32 عامًا، محمد كريم السعيد 6 أعوام، مصابًا بسقوط سنة لبنية مامية بادعاء حادث تصادم معدية برصيف مرسى مرفق معديات الرسوة من جهة بورفؤاد.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.