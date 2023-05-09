الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة شاب مذبوح داخل عقار تحت الإنشاء بالفيوم

العثور على جثة شاب
العثور على جثة شاب مذبوح بداخل أحد الأبراج تحت الإنشاء بالف

عثر أهالي عزبة خليل التابعة لقرية كفور النيل التابعة لمركز شرطة الفيوم، على جثة شخص يُدعى" أمير م" في العقد الرابع من العمر، مقتولاً بعدة طعنات وعائم في بركة من الدماء في أحد الأبراج تحت الإنشاء.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد اسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة، تفيد بإبلاغ الأهالي عزبة خليل،خليل،  بالعثور على شخص مجهول الهوية مقتولاً بعدة طعنات في جميع أنحاء الجسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين من خلال المعاينة الأولية وفاة شخص في العقد الرابع من العمر مطعون عدة طعنات  .

وأكدت تحريات المباحث، بأن الشاب مقيم بمدينة الفيوم، وله إقامة أخرى بقرية منيا الحيط بمركز إطسا، وتم إخطار النيابة العامة للمعاينة على الطبيعة في مسرح العثور عليه، وصرحت النيابة بنقله الي مشرحة مستشفى التأمين الصحي.

وتكثف جهود رجال المباحث الجنائية بمركز شرطة الفيوم التحريات وتفريغ الكاميرات لمعرفة شخصية الجناة  ومداخل ومخارج العزبة للقبض على الجناة.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لعمل تقرير مفصل لمعرفة أسباب الوفاة ووقته.

العثور جثة شاب مذبوح بداخل أحد الأبراج تحت الإنشاء الفيوم

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