طلعت عبدالقوى: اتحاد الجمعيات يستهدف توسيع مظلة الحماية المجتمعية بالمحافظات

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن التحالف يستهدف الأسر الأولى بالرعاية بمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهم.

وأكد عبدالقوي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التمكين الاقتصادي هو أحد أهم الموضوعات التى يرتكز عليها عمل التحالف خلال الفترة المقبلة فى جميع محافظات الجمهورية.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تسليم عدد من المشروعات المتناهية الصغر، لمستفيدى تكافل وكرامة من خلال برنامج فرصة لتمكين الأسر الأولى بالرعاية فى عدد من المحافظات.

وأكدت الوزارة، أن برنامج فرصة يستهدف المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة تصل لحوالي ٦٩% من إجمالي المستهدفين، بالإضافة إلى المرفوضين من البرنامج.

وأضافت في بيان لها، أن الوحدات الإنتاجية تقدم فرص عمل وتسويق جماعي كمنصة لتقاسم الآلات والأجهزة وأدوات الإنتاج والمعدات المشتركة المهنية، وتعمل على تطوير معايير تصنيع المنتجات والوصول إلى الأسواق والترويج لشركاتها ومنتجاتها وخلق وتطوير القيمة المضافة، بالإضافة إلى التدخلات التكنولوجية والتدريب، والوحدة الإنتاجية الجماعية يستفيد منها بشكل مستمر عدد يتراوح بين 20 و 50 شخصا.

وتابعت أن الوحدات الإنتاجية تستهدف أيضًا القطاعات الاقتصادية مثل المنتجات الزراعية والحرف اليدوية والصناعات الإبداعية أو خدمات سلاسل القيمة الزراعية والحيوانية والصناعية والحرفية والبيئية علاوة على ذلك، فإن وحدات الإنتاج المشتركة المرخصة تجعل من السهل الحصول على التراخيص والعمل الرسمي واحترام معايير الجودة، دون الخوف من خطر الإغلاق وتشمل الفوائد أيضًا.