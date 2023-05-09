الأولمبية تهنئ اتحاد السباحة ببرونزية العالم المفتوحة

هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة، برئاسة المهندس ياسر إدريس بعد تحقيق منتخب مصر الميدالية البرونزية في بطولة العالم لسباحة المياه المفتوحة المقامة في مدينة الغردقة.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الميدالية البرونزية لسباق التتابع لمسافة 6 كم بزمن وقدره ساعة و4 دقائق بعد أداء مشرف ومميز وفي انجاز تاريخي لم يتحقق منذ 30 عامًا.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص تهنئته للاعبي المنتخب لميس السكري ونادين كريم ومحمد المصيلحي ويوسف مجدي على هذه النتيجة المميزة والتهنئة لاتحاد السباحة على النتائج المميزة التي تتحقق في كل البطولات خلال الفترة الحالية واستمرا رفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية في ظل القيادة والرعاية الحكيمة من الدولة المصرية والرئيس السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين اهتمام ودعم غير مسبوق والذي كان له العديد من الآثار الإيجابية في تحقيق العديد من النتائج والانجازات في الفترة الحالية.