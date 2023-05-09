الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهم شرع في قتل مواطن بسوهاج

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، في حكمها الصادر الثلاثاء متهمًا بالشروع في قتل مواطنًا بعد أن أطلق عليه النيران، بالسجن المشدد 10 سنوات في مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

كانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغا بإصابة المجنى عليه بطلق ناري وتم نقله إلى المستشفى العلاج وتبين من التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات الجيرة بين المتهم والمجنى عليه فقام بإطلاق النار عليه من سلاح ناري ما أسفر عن إصابته وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

ارتكاب الواقعة القبض على المتهم السجن المشدد 10 سنوات المستشار حمدى عبد العزيز بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة بالشروع في قتل محكمة جنايات سوهاج محكمة الجنايات

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