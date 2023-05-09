مدبولى: الرئيس السيسى يولى اهتمامًا بخطط تحديث وتطوير البنية التحتية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتمامًا بالغًا بخطط تحديث شبكات النقل والمواصلات، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والبنية التحتية الرقمية، مع العمل على تنويع مصادر الطاقة لدينا من خلال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة.

ممتنون للشراكة مع شركائنا الدوليين والأمم المتحدة

وأضاف خلال كلمته في حفل إطلاق الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة، أننا نعتبر شراكات مصر الدولية محورًا رئيسيًا من أجل تحقيق تنمية مصر المستدامة، ونقدر أهمية تعزيز تعاوننا مع شركائنا الدوليين في كافة المجالات ذات الصلة، ونحن ممتنون للشراكة والتضامن اللذين تلقيناهما من شركائنا الدوليين ولا سيما الأمم المتحدة.

وأنهى كلمته بتوجيه الشكر والتهنئة على نجاح وصياغة هذه الاستراتيجية المهمة والتي سيتم تنفيذها وتمويلها عبر شراكات إنمائية ثنائية ومتعددة الأطراف.