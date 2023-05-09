الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مدبولى: نسعى للاستثمار فى رأس المال البشرى لزيادة وتحسين الإنتاج

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمته خلال حفل توقيع الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة "2023- 2027"، مؤكدًا أن جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة تربطهما علاقات تاريخية وطيدة وقوية.

وأضاف "مدبولي" أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا خلال الفترة الماضية واستطاعت التغلب على الأزمات المتتالية التي يشهدها العالم، وذلك بدعم من شركاء التنمية وعلى رأسها الأمم المتحدة بجميع منظماتها، مشيرًا إلى أن مصر كانت في طليعة الدول التي كافحت الإرهاب والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى العمل على تمكين النساء والشباب، وتوفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر احتياجًا.

وتابع دولة رئيس مجلس الوزراء، أن مصر شرعت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030، وعملت على زيادة المعاشات والإعفاء الضريبي للأسر ذات الدخل المنخفض، مؤكدًا أن الحكومة تعلم حجم التحديات العالمية التي أثرت على اقتصادات العالم وهي جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الازمة بين روسيا وأوكرانيا التي أثرت على سلاسل الإمداد والأمن الغذائي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بمستقبل القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تعمل خلال الفترة المقبلة على الاستثمار في رأس المال البشري من أجل زيادة وتحسين الإنتاج.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تعلم جيدًا أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا من خلال القطاع الخاص، لذلك تحرص الحكومة على تحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات، لافتًا إلى أن تأهيل وتطوير البنية التحتية كانا من أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو بناء الجمهورية الجديدة والعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال توقيع إطار الشراكة الاستراتيبجية بين كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى وإيلينا بانوفا، الممثلة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، باعتبارهما رئيسى لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجى للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصر تمكين النساء برنامج الإصلاح الاقتصادي

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