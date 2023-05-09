الأمم المتحدة: التقدم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمصر ليس حبرًا على ورق

قالت المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، إن توقيع الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة مناسبة استثنائية تحدث كل 5 سنوات، موضحة أن الإطار يرتكز على أولويات التنمية الوطنية ورؤية مصر 2030، وتنفيذه تقوم به الحكومة والأمم المتحدة، بهدف أساسي هو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت خلال كلمتها في مؤتمر توقيع الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة بحضور رئيس مجلس الوزراء، أن التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة ليس حبرًا على ورق، بل يتعلق بصحة الأمهات والأطفال، والتركيز على الشباب وتعلمهم مهارات أساسية، وزراعة الأراضي بطريقة تحترم الطبيعة، وحماية المجتمعات من ارتفاع مستوى سطح البحر، وتمتع جميع الأشخاص بحقوقهم في عيش حياة كريمة.

ولفتت إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يبرز إطار التعاون، وأهم أداة لتحقيق وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية، ليمكن الفرق القطرية وكل الشركاء بجانب الحكومة من إحياء التنمية المستدامة.

وتابعت: "تشكل أطر التعاون حجر الزاوية في إصلاح برامج الأمم المتحدة التنموية".