الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق فعاليات توقيع الإطار الاستراتيجي بفيلم وثائقي حول أنشطة الأمم المتحدة في مصر

الامم المتحدة
الامم المتحدة

انطلقت منذ قليل، فعاليات حفل توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، بعرض فيلم وثائقي عن أنشطة الأمم المتحدة في مصر.

وعرض مسئولو حفل توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027، فيلمًا وثائقيًا عن نشاط الأمم المتحدة في مصر، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسئولين فى الحكومة والأمم المتحدة.

ويعد إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة المظلة الرئيسية المنظمة لعمليات وبرامج التعاون بين منظمة الأمم المتحدة في مصر (الوكالات الأممية المتخصصة المقيمة والغير مقيمة وحكومة جمهورية مصر العربية ،كما يمثل الأداة الأهم والأكثر استراتيجية في شأن تخطيط أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية في مصر من أجل تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ويعبر إطار التعاون عن الرغبة المشتركة في أن تكون مصر مزدهرة وشاملة حيث يعيش جميع الناس دون فقر وقادرون للحصول على الخدمات الأساسية عالية الجودة وحقوقهم الإنسانية والدستورية في مستوى معيشي ورفاهية سليم.

ويرتكز إطار التعاون على العديد من مبادئ البرامج الدولية للأمم المتحدة المتمثلة في "الوصول أولا إلى من هم أكثر احتياجاً"، وإعمال حقوق الإنسان وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والفتيات والشباب وتعميق القدرة على الصمود تجاه التغيرات المناخية والكوارث والأوبئة وضمان الاستدامة ودعم المساءلة الشفافة والحوكمة الجيدة .

ويتصور الإطار أنه بحلول عام 2027 ستتكون مصر قد أحرزت تقدما بارزا في تحقيق التنمية المستدامة في العديد من القطاعات وفقا للأهداف الإنمائية الوطنية وأجندة مصر 2023 والمتوافقة مع أهداف التنمية.

أهداف التنمية المستدامة في مصر

يشار الي ان أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية البيئة والمناخ، وضمان تمتع السكان في كل مكان بالسلام والازدهار، هذه هي الأهداف نفسها التي تعمل الأمم المتحدة عليها في مصر. 

 

الامم المتحدة مصر الأمم المتحدة في مصر نشاط الأمم المتحدة في مصر التنمية المستدامة في مصر

الأكثر قراءة

مشاركة طلاب برامج الهندسة بجامعة المنصورة الأهلية بالملتقى الثانى

إصابة سيدتين في تصادم معدية ببورفؤاد

إلغاء تكليف 8 موجهين من واضعي أسئلة الامتحانات بالقليوبية

مدبولى: نسعى للاستثمار فى رأس المال البشرى لزيادة وتحسين الإنتاج

مدبولى: الدولة شرعت فى تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية لدعم ملايين الأسر المصرية

شاهد.. كيف أوقعت مباحث الشروق شياطين نص الليل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية ضد «خان يونس» بغزة

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى

مصدر فلسطينى: الحديث عن سفر قيادات المقاومة المغتالين إلى مصر «ليس صحيحًا»