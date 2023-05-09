انطلاق فعاليات توقيع الإطار الاستراتيجي بفيلم وثائقي حول أنشطة الأمم المتحدة في مصر

انطلقت منذ قليل، فعاليات حفل توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، بعرض فيلم وثائقي عن أنشطة الأمم المتحدة في مصر.

وعرض مسئولو حفل توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027، فيلمًا وثائقيًا عن نشاط الأمم المتحدة في مصر، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسئولين فى الحكومة والأمم المتحدة.

ويعد إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة المظلة الرئيسية المنظمة لعمليات وبرامج التعاون بين منظمة الأمم المتحدة في مصر (الوكالات الأممية المتخصصة المقيمة والغير مقيمة وحكومة جمهورية مصر العربية ،كما يمثل الأداة الأهم والأكثر استراتيجية في شأن تخطيط أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية في مصر من أجل تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ويعبر إطار التعاون عن الرغبة المشتركة في أن تكون مصر مزدهرة وشاملة حيث يعيش جميع الناس دون فقر وقادرون للحصول على الخدمات الأساسية عالية الجودة وحقوقهم الإنسانية والدستورية في مستوى معيشي ورفاهية سليم.

ويرتكز إطار التعاون على العديد من مبادئ البرامج الدولية للأمم المتحدة المتمثلة في "الوصول أولا إلى من هم أكثر احتياجاً"، وإعمال حقوق الإنسان وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والفتيات والشباب وتعميق القدرة على الصمود تجاه التغيرات المناخية والكوارث والأوبئة وضمان الاستدامة ودعم المساءلة الشفافة والحوكمة الجيدة .

ويتصور الإطار أنه بحلول عام 2027 ستتكون مصر قد أحرزت تقدما بارزا في تحقيق التنمية المستدامة في العديد من القطاعات وفقا للأهداف الإنمائية الوطنية وأجندة مصر 2023 والمتوافقة مع أهداف التنمية.

أهداف التنمية المستدامة في مصر

يشار الي ان أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، وحماية البيئة والمناخ، وضمان تمتع السكان في كل مكان بالسلام والازدهار، هذه هي الأهداف نفسها التي تعمل الأمم المتحدة عليها في مصر.