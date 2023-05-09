الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"مرصد الأزهر" يدين الإرهاب الإسرائيلى المتواصل ضد الفلسطينيين

الاحتلال يواصل أعماله
الاحتلال يواصل أعماله العدائية بفلسطين

ارتكبت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد 13 فلسطينيًّا، وإصابة نحو 20 آخرين، بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات شنتها قوات الاحتلال على مناطقة مختلفة من قطاع غزة.

وأطلقت حكومة الاحتلال على تلك العملية مسمى "درع وسهم"، في إشارة إلى الأزمة الطاحنة التي نشبت داخل حكومة الاحتلال مؤخرًا، وألقت بظلالها على تماسكها، نتيجة مقاطعة حزب "عوتسماه يهوديت"، برئاسة المتطرف "إيتمار بن جفير" الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الأسبوع الماضي، معللًا بأن سياستها ضعيفة في التعامل مع الفلسطينيين.

وبمقاطعة حزب "عوتسماه يهوديت" اجتماعات حكومة الاحتلال يفقد الائتلاف الحكومي الأصوات اللازمة لاعتماد قوانينه، وهو ما ظهر جليًّا في تصريحات "بن جفير" عقب وقوع تلك المجزرة، حيث غرد على تويتر قائلًا:"أهنئ رئيس الوزراء على العملية الاستباقية في غزة، تلك بداية جيدة، لقد حان الوقت لتغيير السياسات في غزة".

وأدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الإرهاب الصهيوني المتواصل على الفلسطينيين في قطاع غزة، محذرًا من تأجج الأوضاع في المنطقة، داعيًّا المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل الفوري لوقف هذا الإرهاب الصهيوني، وحماية حق الفلسطينيين في العيش بسلامٍ.

كانت وزارة الخارجية المصرية قد أدانت تصعيد الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة، في بيانها الصادر اليوم، رفض مصر الكامل لمثل تلك الاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية، وتؤجج الوضع بشكل قد يخرج عن السيطرة في الأراضي المحتلة، وتقوض من جهود تحقيق التهدئة وخفض التوتر.

قوات الاحتلال حكومة الاحتلال بن جفير وزارة الخارجية المصرية تأجج الأوضاع الإرهاب الصهيوني

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