الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أنصار عمران خان يدعون لاحتجاجات في عموم باكستان بسبب اعتقاله

اعتقال عمران خان
اعتقال عمران خان

اعتقل مكتب مكافحة الكسب غير المشروع الباكستاني، رئيس الوزراء السابق عمران خان في المحكمة العليا بإسلام أباد اليوم في خطوة تهدد بإثارة اضطرابات جديدة.

وأظهرت لقطات مصورة لعملية القبض عليه، نشرها حزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه العشرات من أفراد الأمن الذين يرتدون معدات مكافحة الشغب وهم يدفعون خان إلى داخل سيارة في الوقت الذي دعا فيه الحزب إلى خروج احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وكتب الحزب على تويتر "أيها الشعب الباكستاني حان الوقت لإنقاذ بلدك لن تحصل على أي فرصة أخرى".

وقال وزير الداخلية رنا ثناء الله للصحفيين إن مكتب المحاسبة الوطني ألقى القبض على خان لأنه لم يمثل أمامه "رغم إخطاره".

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القبض على رئيس الوزراء الباكستانى السابق عمران خان

تفاصيل القضايا المتهم فيها عمران خان

وأمر المكتب بالقبض على خان في الأول من مايو، وذكر المكتب أن "خان متهم بارتكاب جريمة فساد وممارسات فساد".

والقضية المتهم فيها خان بالكسب غير المشروع هي واحدة من أكثر من 100 قضية مرفوعة ضده منذ أن أطاح به تصويت برلماني من السلطة في أبريل نيسان من العام الماضي. وكان قد قضى في فترة ولايته أربع سنوات من أصل خمسة.

وتمنع معظم القضايا خان من تولي مناصب عامة في حالة إدانته، ومن المقرر إجراء انتخابات عامة في نوفمبر.

وأدت محاولات سابقة لاعتقال خان من منزله في لاهور إلى اشتباكات عنيفة بين مؤيديه ورجال إنفاذ القانون.

ويشيع التناحر السياسي في باكستان إذ لم يقض أي رئيس وزراء حتى الآن فترة ولايته كاملة وتولى الجيش السلطة لما يقرب من نصف تاريخ البلاد.

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محكمة باكستانية تأمر باعتقال عمران خان في قضية تهديد دون كفالة

خان عمران خان الباكستاني باكستان حركة الإنصاف احتجاجات

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