الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 15 سنة لسائق قتل صاحب محل فى قليوب

ارشيفية
ارشيفية

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لسائق لاتهامه بقتل شخص خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة.

صدر الحكم  برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي، وأمير محمد عاصم، وأمانة سر رضا جاب الله.

كشف أمر الإحالة عن أن المتهم سائق يقيم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، قتل عمداً المجني عليه “م . أ”، إذ نفاذا لذلك الغرض أحرز سلاحا ناريا "فرد خرطوش" وذخيرته، وسلاحاً أبيض "سكين"، وتوجه لمحله وأشهر صوبه السلاح الناري، فهم بإطلاق عيار ناري منه عدة مرات فلم يستجب سلاحه، فأخرج سلاحه الأبيض من طيات ملابسه، وعاجله بطعنة به في عنقه أحدث بها إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك قتله.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالأوراق، كما أحرز بغير ترخيص طلقة خرطوش ما تستخدم على السلاح الناري مناط الاتهام الثاني على النحو المبين بالأوراق، وأيضا أحرز بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية سلاحاً أبيض - سكين.

محكمة جنايات شبرا السجن المشدد فرد خرطوش المستشار أحمد رفعت النجار سائق طلقة خرطوش

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