ردود فعل عربية ودولية غاضبة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

توالت ردود الفعل العربية والدولية الغاضبة على العدوان الإسرائيلي الغاشم، على قطاع غزة فجر اليوم والذى راح ضحيته 13 شهيدا وأكثر من 30 مصابا حتى الان.

- مصر تدين التصعيد الإسرائيلي

كان فى مقدمة الدول العربية، مصر التي أعربت عن إدانتها لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي فى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأدانت مصر عبر وزارة الخارجية التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة رفض مصر الكامل لتلك الاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية، وتؤجج الوضع بشكل قد يخرج عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوض من جهود تحقيق التهدئة وخفض التوتر في إطار ما تم التوصل إليه من تفاهمات في اجتماعي شرم الشيخ والعقبة، بهدف تهيئة المناخ الملائم لإعادة تحريك مسار عملية السلام.

- الجزائر تدين العدوان الغاشم على غزة

كما أدانت الجزائر، غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأعربت الخارجية الجزائرية عن قلقها البالغ أمام العمليات الهمجية المتتالية والتصعيد الخطير لقوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في تعد صارخ على جميع القوانين والأعراف الدولية.

وجددت الجزائر تضامنها بلادها الكامل والدائم مع الشعب الفلسطيني داعية المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الأممي للتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الإجرامية المتكررة والممنهجة وفرض احترام حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

- الأردن: استمرار العدوان والانتهاكات يهدد بدوامات أوسع من العنف

كذلك أدانت وزارة الخارجية الأردنية، التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة بضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في القطاع، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

وشددت المملكة على أن استمرار العدوان والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة، يهدد بدوامات أوسع من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه.

وأشارت الخارجية إلى أن الأردن يواصل اتصالاته وتحركاته من أجل الوقف الفوري لهذا التصعيد الخطير، واستعادة الهدوء، والحؤول دون تفجر دوامات العنف.

- سوريا تؤكد وقوف دمشق إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

كما أدانت وزارة الخارجية السورية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأكدت الخارجية السورية، وقوف دمشق إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدة أن مثل هذا السلوك الإجرامي لن يزيدها إلا تمسكا بهذا الموقف، ولن يؤدي إلا إلى زيادة عزيمة الشعب الفلسطيني الصامد في متابعة نضاله حتى نيل حقوقه كاملة.

وشدد الخارجية السورية على أن كلمات الإدانة والاستنكار لم تعد تكفي، فالمطلوب الآن اتخاذ إجراءات حقيقية لوضع حد لهذه المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطين.

- البرلمان العربي يستنكر العدوان على غزة

كما أدان البرلمان العربي، العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، والعمل على وقف الاعتداءات المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يطالب بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.

وطالب البرلمان العربي في بيان، اليوم بضرورة اتخاذ مواقف إيجابية وجادة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددا على أن تلك الممارسات الوحشية الإسرائيلية تؤكد للعالم أجمع أن القوة القائمة بالاحتلال ترفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية والالتزام بها وتقود المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

وشدد البرلمان العربي على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

- منظمة التعاون الإسلامي تدين العدوان على غزة

كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الجريمة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل، مؤكدة أن هذه المجزرة النكراء امتدادا للعدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحملت التعاون الإسلامي إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه الجرائم والاعتداءات والإرهاب المنظم الذي يهدد بتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جميع جرائمه وانتهاكاته.