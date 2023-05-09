شروط التقديم للهجرة العشوائية لأمريكا 2024

بعد ظهور نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا (اللوتري)، يوم 6 مايو الجاري، يبحث الكثيرون حول العالم عن شروط التقديم للهجرة العشوائية لامريكا 2024 والأوراق المطلوبة أو ما تعرف باسم اللوتري (Diversity Immigrant Visa).

الاستعلام عن نتيجة اللوتري 2024

وظهرت نتيجة اللوتري الأمريكية 2023/2024، فيما يبحث الفائزون عن كيفية اتمام الأوراق و الشروط المطلوبة لتقديم للهجرة العشوائية لأمريكا 2024.

وفاز 55 ألف شخص حول العالم بفرصة الهجرة إلى الولايات المتحدة، وذلك ضمن برنامج سنوي تقدمه وزارة الخارجية الأمريكية للعديد من الدول حول العالم ومن بينهم مصر.

ويمكن معرفة الشروط المطلوبة والإجراءات اللازمة للتقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 من خلال الرابط الذي تتيحه وزارة الخارجية الأمريكية (https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html) .

ويظهر الرابط كيفية تسجيل البيانات والشروط المطلوبة بشأن للهجرة العشوائية لأمريكا 2024.

شروط تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

وتتضمن الشروط المطلوبة للهجرة العشوائية لأمريكا التالي:

أن يكون المتقدم بالطلب مولودا ضمن الدول المسموح له بالمشاركة في المسابقة.

اشتراط تجاوز سن المتقدم للمسابقة 18 عاما.

تقديم المتسابق ما يثبت حصوله على درجة تعليم ثانوي أو ما يعادله.

ضرورة وجود جواز سفر معمول به وساري صادر من بلده المتاح لها المشاركة في المسابقة.

غير مسموح بتسجيل أكثر من طلب للشخص الواحد.

أن يقدم المتسابق ما يفيد بحصوله على شهادة إنهاء الخدمة العسكرية من بلده أو تأجيل الخدمة.

إدخال كل المعلومات على موقع التقديم الخاصة بالمسابقة وفق الأوراق الرسمية المطلوبة دون أي تغيير أو تعديل في البيانات.

توفر شهادة خبرة لا تقل عن سنتين خلال الخمس سنوات الأخيرة للمتقدمين من أصحاب الحرف والمهن.

أن تكون الصورة الشخصية المقدمة وفق معايير اللوتري مقاس 600 * 600 بكسل.

المرشحون للحصول على اللوتري الأمريكية

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية تم قبول 55 ألف شخص فازو في قرعة الهجرة العشوائية 2023/2024 إلى الولايات المتحدة من بينهم 5529 مواطن مصري تقدموا للفوز بالقرعة والحصول على البطاقة الخضراء.

ووفق وزارة الخارجية الأمريكية توزع تأشيرات اللوتري "DV" بحسب ما هو ملعن عبر الرابط المخصص لها على ست مناطق جغرافية وهي أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأخيرًا منطقة البحر الكاريبي، لكن لا يمكن لدولة واحدة الفوز بأكثر من 7% من تأشيرات التنوع المتاحة في أي عام واحد.