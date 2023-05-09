الصحة: رفع درجة التأمين الصحي للحفاظ على بيئة آمنة للقادمين من السودان

وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، أن وزارة الصحة تتحرك على عدة مستويات، منها رفع درجة الاستعداد والجاهزية في جميع منافذ الدخول إلى جمهورية مصر العربية سواء كانت جوية أو برية أو بحرية، ومن تلك المنافذ التي تلقت دعمًا سواء على المستوى اللوجستي من الأدوية والمستلزمات أو الفرق الطبية هم معبري "قسطل" و"وادي حلفا"، وتمثل الدعم في زيادة عدد العيادات بالمعابر من 5 إلى 10 عيادات في التخصصات الطبية المختلفة مع زيادة عدد الطواقم الطبية العاملة.

وأضاف أن مرفق الإسعاف قام بدعم المعابر بعدد أكبر من سيارات الإسعاف والتنسيق مع المستشفيات في حالة الاحتياج، فيما تم تطعيم الأطفال الوافدين من السودان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة ضد العديد من الأمراض وتوفير 2507 لقاحات ضد شلل الأطفال ونحو 1000 لقاح للحصبة والحصبة الألمانية.

وأشار إلى أن الصحة تتعامل مع ناقلات الأمراض والحشرات والقوارض بالإضافة إلى التعامل مع التأمين الصحي للأغذية والأطعمة التي يحتاجها القادمين لضمان رفع وتم رفع درجة التأمين الصحي للحفاظ على بيئة صحية آمنة للقادمين من السودان.

وأضاف أن الدعم لم يقتصر فقط على المعابر، بل شمل مستويات الصحة بما في ذلك المستشفيات والإسعاف والطب الوقائي والتطعيمات وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين من بين العائدين من السودان على نفقة الدولة. واختتم قائلاً إنه تم إنشاء قاعدة بيانات ممكنة لجميع القادمين لمتابعة الحالات، والقادمون تزيد عن أسبوعين منذ وصولهم سيتم تسجيلهم وفحصهم من خلال الكارت الصحي وقاعدة البيانات الممكنة في وزارة الصحة. وقد تم تسجيل 113 حالة حتى الآن، وتم نقل 91 حالة منهم إلى المستشفيات المرتبطة بعيادات المعابر، ويتبقى 22 مريضًا.