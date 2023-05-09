محافظ الجيزة يعاين نسب التنفيذ لمشروع تطوير وتغطية ترعة المريوطية

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا موسعاً مع الشركات المنفذة لأعمال تطوير وتأهيل وتغطية ترعة المريوطية في القطاع الواقع بمنطقة مدخل المنشية وكوبري الصحابة نطاق قطاع فيصل بحي الهرم.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع مع الجهات المعنية الحلول والرؤية الفنية والهندسية المثلى للتعامل مع بعض أعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع أعمال التغطية ورفع الكفاءة لمسار الكباري والدورنات الكائنة بالمنطقة.

وحرص المحافظ عقب الاجتماع على إجراء المعاينة الميدانية على الطبيعة للقطاعات المشار إليها ورافقه أجهزة الري والإدارة العامة للمرور والمكتب الاستشاري والشركات المنفذة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وذلك لتحديد مراحل العمل الأولية لضمان عدم التأثير على الجدول الزمني المحدد للأعمال.

وشدد المحافظ على ضرورة مراعاة عدداً من العوامل الرئيسية في أعمال التطوير المقرر تنفيذها ومنها إقامة مواقف لسيارات السرفيس تخدم حركة تنقل المواطنين المقيمين بالمنطقة وأن تكون قريبة من التجمعات السكانية لضمان عدم إقامة أي مواقف عشوائية مجدداً بالإضافة إلى توسعة ورفع كفاءة مسار الطريق بما يتناسب مع حجم الحركة المرورية لوجود مطالع للطريق الدائري بالمنطقة ومراعاة مواقع الدورانات ورفع كفاءة وتطوير كباري المشاه والسيارات الكائنة أعلى مسار الترعة.

كما شدد اللواء أحمد راشد على رفع المخلفات والرتش ونواتج الأعمال أولا بأول بالتوزاي مع الأعمال.

واستمع المحافظ الى الآراء الفنية والهندسية للتعامل مع إحدى خطوط الطرد المتواجدة.

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن المحافظة حريصة على رفع كفاءة وتأهيل وتطوير ترعة المريوطية بذلك القطاع لما لها من أهمية في تحقيق شكلاً حضارياً أسوة بما تم تنفيذه بقطاع المريوطية هرم في إطار تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة المناطق والطرق المحيطة والمؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام و محمد عبد السلام مدير الإدارة المركزية لري القاهرة والجيزة وهويدا خالد مدير مديرية الإسكان ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق ومحمود شحاته نائب شركة الصرف وممثلي الإدارة العامة للمرور وشركات المياه والكهرباء والغاز وهيئة الطرق والكباري والمكتب الاستشاري والشركات المنفذة.

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