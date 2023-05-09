10 كيلو هيروين و7 آلاف قرص مخدر في قبضة مباحث القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط سائق حال استقلاله سيارة قيادته بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزته 7000 قرص مخدر، زجاجتين بداخلهما سوائل مخدرة، هاتف محمول.

وجرى ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما 42 أسطوانة لمادة الهيروين المخدر وزنت 10,5 كيلو جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.

كما تم ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة "مستأجرة" قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,700 كيلو جرام وهاتفي محمول.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.